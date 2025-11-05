PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brand in Lagerhalle gelöscht

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat am Morgen (05.11.) einen Brand in einer Lagerhalle an der Straße Müggenburg in Wichlinghausen gelöscht. Sie wurde gegen 5:30 Uhr alarmiert, weil Qualm aus dem 300 Quadratmeter großen Gebäude kam. Das Feuer war im hinteren Teil der Halle ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte es auf diesen Bereich begrenzen, ein Übergreifen auf die danebenliegenden Lager- und Wohngebäude konnte sie verhindern. Mit einem Schaumteppich stellten die Einsatzkräfte sicher, dass keine Glutnester mehr entflammen konnten. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet. Die Straße Müggenburg war währenddessen voll gesperrt. Sachverständige der Polizei ermitteln jetzt Brandursache und Schadenshöhe.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

