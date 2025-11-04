PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Straße wegen Gefahrstoffeinsatz gesperrt

Wuppertal (ots)

Aus einem Container auf einem Betriebsgelände an der Öhder Straße im Stadtteil Langerfeld ist heute (04.11.) kurz nach 14 Uhr eine unbekannte Flüssigkeit ausgetreten. Die Feuerwehr rückte an und sicherte zunächst den potenziell gefährdeten Bereich. Die Öhder Straße wurde in Höhe der Firma Thermo Fisher gesperrt. Nachdem die Einsatzkräfte den Container und die dort gelagerten Fässer und Kartons überprüft hatten, gaben sie Entwarnung. Es handelte sich um Wasser, mit leichten Rückständen unbekannter Chemikalien versetzt. Nach 90 Minuten wurde die Straße wieder freigegeben, die Einsatzstelle kurz darauf an die Betriebsfeuerwehr übergeben. Die nimmt die Flüssigkeit mit Bindemittel auf und kümmert sich anschließend um die Entsorgung. Im Einsatz war zusätzlich der Umweltschutzzug der Freiwilligen Feuerwehr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1624
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

