Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Chemische Reaktion beim Umgang mit Gefahrstoffen

Wuppertal (ots)

Beim Umgang mit Gefahrstoffen in einem Betrieb im Stadtteil Langerfeld hat die Feuerwehr Wuppertal am Nachmittag des 03.11.2025 geholfen, größere Schäden zu vermeiden. Gegen 13:40 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Betrieb an der Öhder Straße gerufen. Dort hatten zwei Stoffe in einem Fass miteinander reagiert. Das betroffene Gebäude wurde evakuiert. Gemeinsam mit Kräften der Betriebsfeuerwehr gelang es, ein Austreten des Gemischs zu verhindern. Das Fass wurde in einem speziellen Behälter gehoben und konnte so sicher aus dem Gebäude transportiert werden. Der Gefahrstoff kann so im Anschluss fachgerecht entsorgt werden. Nach mehr als drei Stunden war der Einsatz abgeschlossen. Die Wuppertaler Feuerwehr war mit 25 Kräften vor Ort. Beteiligt waren neben der Berufsfeuerwehr auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Betriebsfeuerwehr. Während des Einsatzes wurde die Wache Barmen durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für die Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

