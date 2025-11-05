Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Küchenbrand in Unterbarmer Kita

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat am Mittwoch (05.11.) Vormittag ein Gebäude mit einer Kindertagesstätte evakuiert. Im ersten Obergeschoss des Mehrzweckbaus an der Pauluskirchstraße brannte es in der von der Kita genutzten Küche. Die Kinder und das Personal der Einrichtung hatten sich schon nach draußen gerettet. Mehrere Räume und das Treppenhaus waren verraucht, als die Einsatzkräfte ankamen. Sie holten noch eine Frau aus dem Haus, die über den Gemeinderäumen wohnt. Das Feuer in der Küche hatte eine Mitarbeiterin der Kita bereits gelöscht. Die Feuerwehr musste noch nachlöschen und im ganzen Haus lüften. Drei Menschen wurden vom Rettungsdienst untersucht, verletzt wurde niemand. Nach einer Stunde wurde das ganze Gebäude wieder freigegeben.

