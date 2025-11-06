PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuerwehr rettet eingeschlossenen Autofahrer

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat gestern (05.11.) Nachmittag in Oberbarmen einen eingeschlossenen Autofahrer aus seinem Wagen gerettet. Der Wagen war auf der Berliner Straße in Höhe Rauentaler Bergstraße nach einer Kollision mit einem anderen Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Felswand geprallt. Während eine Frau und ein Kind selbständig aussteigen konnten, kam der Fahrer nicht mehr aus dem Wagen. Die Feuerwehr befreite ihn mit Hilfe hydraulischer Rettungsgeräte. Der Mann wurde anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund 45 Minuten, auch ein Rüstwagen der Freiwilligen Feuerwehr war im Einsatz. Die Berliner Straße war während des Einsatzes in Fahrtrichtung Westen gesperrt. Die Polizei wird die genaue Unfallursache und die Höhe des Schadens ermitteln.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 11:43

    FW-W: Küchenbrand in Unterbarmer Kita

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal hat am Mittwoch (05.11.) Vormittag ein Gebäude mit einer Kindertagesstätte evakuiert. Im ersten Obergeschoss des Mehrzweckbaus an der Pauluskirchstraße brannte es in der von der Kita genutzten Küche. Die Kinder und das Personal der Einrichtung hatten sich schon nach draußen gerettet. Mehrere Räume und das Treppenhaus waren verraucht, als die Einsatzkräfte ankamen. Sie ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 08:56

    FW-W: Brand in Lagerhalle gelöscht

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal hat am Morgen (05.11.) einen Brand in einer Lagerhalle an der Straße Müggenburg in Wichlinghausen gelöscht. Sie wurde gegen 5:30 Uhr alarmiert, weil Qualm aus dem 300 Quadratmeter großen Gebäude kam. Das Feuer war im hinteren Teil der Halle ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte es auf diesen Bereich begrenzen, ein Übergreifen auf die danebenliegenden Lager- und Wohngebäude ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 17:00

    FW-W: Straße wegen Gefahrstoffeinsatz gesperrt

    Wuppertal (ots) - Aus einem Container auf einem Betriebsgelände an der Öhder Straße im Stadtteil Langerfeld ist heute (04.11.) kurz nach 14 Uhr eine unbekannte Flüssigkeit ausgetreten. Die Feuerwehr rückte an und sicherte zunächst den potenziell gefährdeten Bereich. Die Öhder Straße wurde in Höhe der Firma Thermo Fisher gesperrt. Nachdem die Einsatzkräfte den Container und die dort gelagerten Fässer und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren