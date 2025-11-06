Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuerwehr rettet eingeschlossenen Autofahrer

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat gestern (05.11.) Nachmittag in Oberbarmen einen eingeschlossenen Autofahrer aus seinem Wagen gerettet. Der Wagen war auf der Berliner Straße in Höhe Rauentaler Bergstraße nach einer Kollision mit einem anderen Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Felswand geprallt. Während eine Frau und ein Kind selbständig aussteigen konnten, kam der Fahrer nicht mehr aus dem Wagen. Die Feuerwehr befreite ihn mit Hilfe hydraulischer Rettungsgeräte. Der Mann wurde anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund 45 Minuten, auch ein Rüstwagen der Freiwilligen Feuerwehr war im Einsatz. Die Berliner Straße war während des Einsatzes in Fahrtrichtung Westen gesperrt. Die Polizei wird die genaue Unfallursache und die Höhe des Schadens ermitteln.

