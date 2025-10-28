PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mit geklautem Fahrzeug, unter Alkohol- und Drogeneinfluss und ohne Führerschein: Polizei schnappt 24-Jährigen - #polsiwi

Kreuztal (OT Littfeld) (ots)

In Kreuztal-Littfeld hat die Polizei am Montagabend (27.10.2025) einen 24-Jährigen angehalten, der mit einem PKW auf der Altenberger Straße unterwegs war.

Bei der Verkehrskontrolle fiel auf, dass der Audi bereits außer Betrieb gesetzt wurde und mit falschen, entsiegelten Kennzeichen unterwegs war. Einen Eigentumsnachweis sowie eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 24-Jährige ebenfalls nicht vorlegen.

Die Polizisten stellten deutlichen Alkoholgeruch bei dem jungen Mann fest. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Zudem stand er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Auch hier schlug der Vortest an.

Der PKW wurde sichergestellt. Darüber hinaus kam der 24-Jährige mit auf die Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat geführt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

