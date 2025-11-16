PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 15.11./16.11.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Trunkenheit im Straßenverkehr-

Am 15.11.2025, gegen 21:00h, befährt ein 33-jähriger aus der Gemeinde Barßel mit seinem Pkw die Straße "Hüttentange, in 26676 Barßel. Er wird durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe kontrolliert. Bei der Kontrolle ergeben sich Verdachtsmomente auf die Beeinflussung von alkoholischen Getränken sowie den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Test am mobilen Alcomaten ergibt einen Wert von 2,22 Promille. Dem 33-jährigen wird eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wird beschlagnahmt.

Den 33-jährigen erwartet nun u.a. eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Barßel - Trunkenheit im Straßenverkehr -

Am 16.11.2025, gegen 01:58h, befährt eine 18-jährige aus der Gemeinde Barßel mit ihrem Kleinkraftrad die "Ammerländer Straße" in 26676 Barßel. Hier wird sie durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle ergeben sich Anhaltspunkte für die Beeinfluss von alkoholischen Getränken. Ein durchgeführter Test am Alcomaten ergibt einen Wert von 1,24 Promille. Zudem ist das Kleinkraftrad nicht versichert.

Der 18-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Bösel - Diebstahl / Störung der Totenruhe

Am 15.11.2025, gegen 15:15 Uhr, melden Geschädigte einen Diebstahl von Blumen und Töpfen auf einem Friedhof, in der Straße "Auf dem Rahe", in 26219 Bösel. Eine genaue Beschreibung der Täterin, ihrem Fahrrad, sowie das Anbringen von technischem Gerät an den entwendeten Blumentöpfen durch den Geschädigten selbst, führen die eingesetzten Polizeibeamten direkt zu einer 43-jährigen Frau aus der Gemeinde Bösel. Diese hatte die entwendeten Blumen bereits wieder in ihrem Garten eingepflanzt und auch direkt "gegossen".

Die 43-jährige zeigt sich beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten uneinsichtig, so dass sie für Anschlussmaßnahmen dem Polizeikommissariat in Friesoythe zugeführt wurde.

Die 43-jährige erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Großes Lob gilt hier den Geschädigten und Zeugen die durch ihr umsichtiges Handeln die eingesetzten Beamten direkt zur "Täterin" führten.

Rückfragen bitte an:

PK Friesoythe

Telefon: 04491/9339-0

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 11:31

    POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: Polizei sucht Zeugen Am Samstag, den 15.11.2025, in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 16.00 Uhr verlässt ein grauer SUV den Nettoparkplatz in Damme in Fahrtrichtung Vörden. Beim Einbiegen auf die Vördener Straße streift er den von rechts kommenden bevorrechtigten weißen Mazda eines 45-Jährigen aus Steinfeld an der hinteren Felge. Ohne sich um den ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 07:48

    POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 15.-16.11.2025

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Körperverletzung Am Sonntag, gegen 01:45 Uhr gerieten zwei Gäste einer Discothek an der Bürgerparkstraße in Cloppenburg aneinander. Im Rahmen der Auseinandersetzung schlug ein 18-jähriger Cappelner einem 42-jährigen Friesoyther mit der Faust ins Gesicht. Hierbei wurde der Friesoyther leicht verletzt. Molbergen - versuchter ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 13:16

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Pressemeldung Vorgangsnummer Garrel- versuchter Einbruch in Wohnhaus In der Zeit zwischen 11.11.2025, 12:00 Uhr bis 14.11.2025, 10:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus an der Sager Straße in Garrel. Hier versuchten unbekannte Täter eine Schiebetür aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg (04471-1860115) in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren