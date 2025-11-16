Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 15.11./16.11.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Trunkenheit im Straßenverkehr-

Am 15.11.2025, gegen 21:00h, befährt ein 33-jähriger aus der Gemeinde Barßel mit seinem Pkw die Straße "Hüttentange, in 26676 Barßel. Er wird durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe kontrolliert. Bei der Kontrolle ergeben sich Verdachtsmomente auf die Beeinflussung von alkoholischen Getränken sowie den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Test am mobilen Alcomaten ergibt einen Wert von 2,22 Promille. Dem 33-jährigen wird eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wird beschlagnahmt.

Den 33-jährigen erwartet nun u.a. eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Barßel - Trunkenheit im Straßenverkehr -

Am 16.11.2025, gegen 01:58h, befährt eine 18-jährige aus der Gemeinde Barßel mit ihrem Kleinkraftrad die "Ammerländer Straße" in 26676 Barßel. Hier wird sie durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle ergeben sich Anhaltspunkte für die Beeinfluss von alkoholischen Getränken. Ein durchgeführter Test am Alcomaten ergibt einen Wert von 1,24 Promille. Zudem ist das Kleinkraftrad nicht versichert.

Der 18-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Bösel - Diebstahl / Störung der Totenruhe

Am 15.11.2025, gegen 15:15 Uhr, melden Geschädigte einen Diebstahl von Blumen und Töpfen auf einem Friedhof, in der Straße "Auf dem Rahe", in 26219 Bösel. Eine genaue Beschreibung der Täterin, ihrem Fahrrad, sowie das Anbringen von technischem Gerät an den entwendeten Blumentöpfen durch den Geschädigten selbst, führen die eingesetzten Polizeibeamten direkt zu einer 43-jährigen Frau aus der Gemeinde Bösel. Diese hatte die entwendeten Blumen bereits wieder in ihrem Garten eingepflanzt und auch direkt "gegossen".

Die 43-jährige zeigt sich beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten uneinsichtig, so dass sie für Anschlussmaßnahmen dem Polizeikommissariat in Friesoythe zugeführt wurde.

Die 43-jährige erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Großes Lob gilt hier den Geschädigten und Zeugen die durch ihr umsichtiges Handeln die eingesetzten Beamten direkt zur "Täterin" führten.

