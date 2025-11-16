PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: Polizei sucht Zeugen

Am Samstag, den 15.11.2025, in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 16.00 Uhr verlässt ein grauer SUV den Nettoparkplatz in Damme in Fahrtrichtung Vörden. Beim Einbiegen auf die Vördener Straße streift er den von rechts kommenden bevorrechtigten weißen Mazda eines 45-Jährigen aus Steinfeld an der hinteren Felge. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernt sich der SUV-Fahrer unerlaubt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Damme.

Vechta - Straßenverkehrsgefährdung

Am Samstag, den 15.11.2025, befuhr gegen 23:55 Uhr ein 32-Jähriger aus Vechta die Falkenrotter Straße in Vechta. Aus Richtung der Innenstadt fährt er auf einen Kreisverkehr zu. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr überholt er laut mehreren Zeugenaussagen zwei PKW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und kommt in dessen Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidiert er mit einer Straßenlaterne des Kreisverkehrs. Es entsteht erheblicher Sachschaden am PKW und Kreisverkehr. Es wird ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und der Führerschein des Vechtaers wird beschlagnahmt.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, den 16.11.2025, befuhr gegen 03:00 Uhr ein 42-Jähriger aus Gütersloh mit seinem PKW die Franz-Vorwerk-Straße in Vechta in Fahrtrichtung Innenstadt. Die Polizeibeamten entschlossen sich, den Fahrzeugführer einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle zu unterziehen und konnten diesen auf dem Parkplatz des örtlichen Marienhospitals zum Anhalten bewegen. Bei der Verkehrskontrolle konnte deutlicher Atemalkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren festgestellt werden. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, sein Führerschein beschlagnahmt. Auf der Wache der hiesigen Dienststelle ist ihm schließlich eine Blutprobe von einem Arzt entnommen worden. Anschließend wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

Visbek - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, den 16.11.2025, befuhr gegen 03:00 Uhr eine 36-Jährige aus Visbek mit ihrem PKW in Visbek die Straße Bremer Tor. Die Polizeibeamten entschlossen sich, das Fahrzeug zu kontrollieren und konnten die Fahrzeugführerin noch in der Straße anhalten. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von 1,66 Promille. Die Fahrzeugführerin wurde der Polizeidienststelle zugeführt, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt und ihr die Weiterfahrt mit einem Kraftfahrzeug untersagt. Aus gefahrenabwehrrechtlichen Gründen ist auch ihr PKW-Schlüssel sichergestellt worden. Ein entsprechendes Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta
i. A. PHKin Löning, Dienstschichtleitung
Telefon: 04441/943-0

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

