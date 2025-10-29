PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme zur Auslieferung

Neuenburg (ots)

Ein durch Ungarn mit europäischem Haftbefehl gesuchter 35-Jähriger wurde durch die Bundespolizei bei der Einreise aus Frankreich festgenommen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den ungarischen Staatsangehörigen am Dienstagabend (28.10.25) am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn. Die Überprüfung des 35-Jährigen ergab eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS) zur Festnahme zum Zwecke der Auslieferung. Die ungarischen Behörden werden dem Mann Diebstahl und Unterschlagung vor. Durch die Bundespolizei wurde der Mann vorläufig festgenommen. Nach der Vorführung zur Haftprüfung wurde der 35-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort sitzt der Mann bis zur Entscheidung über seine Auslieferung ein.

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

