Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Sonntag, 16. November 2025 gegen 09:20 Uhr befuhr eine 34-jährige Frau aus Bösel mit ihrem Pkw die Hülsberger Straße. Aufgrund eines kreuzenden Rehs wich sie aus, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sie wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 3.000,00 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Sonntag, 16. November 2025 gegen 21:05 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn mit seinem Pkw den Garreler Weg in Richtung Thüle. Aufgrund von Sekundenschlaf kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 7.500,00 Euro. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell