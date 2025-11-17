PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Brand in Müllcontainer

Am Sonntag, 16. November 2025 gegen 08:58 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache in einem Metallcontainer, welcher an einer Schule in der Schützenstraße abgestellt worden war zu einer Brandentwicklung. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr in Damme gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt, eine Schadenssumme ist nicht bekannt.

Goldenstedt - Fahren unter Alkoholeinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 16. November 2025 gegen 10:15 Uhr meldeten Zeugen einen 49-jährigen Mann aus Goldenstedt, welcher augenscheinlich unter Alkoholeinfluss mit seinem Pkw die Bruchweidenstraße befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille. Zudem war der 49-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 16. November 2025 gegen 16:12 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Lohne mit einem Motorrad die Oyther Straße, als er durch Kräfte der Polizei Vechta kontrolliert wurde. Es stellte sich heraus, dass der 33-Jährige keine entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv hinsichtlich Amphetamin. Es wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 10:40

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Sonntag, 16. November 2025 gegen 09:20 Uhr befuhr eine 34-jährige Frau aus Bösel mit ihrem Pkw die Hülsberger Straße. Aufgrund eines kreuzenden Rehs wich sie aus, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sie wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 3.000,00 Euro. Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 10:39

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht In der Zeit zwischen Samstag, 15. November 2025 09:30 Uhr bis 16. November 2025 10:10 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Mercedes Sprinter in schwarz, welcher im Kaschnitzweg abgestellt worden ist. Es entstand ein Schaden von 100,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 11:43

    POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 15.11./16.11.2025

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Trunkenheit im Straßenverkehr- Am 15.11.2025, gegen 21:00h, befährt ein 33-jähriger aus der Gemeinde Barßel mit seinem Pkw die Straße "Hüttentange, in 26676 Barßel. Er wird durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe kontrolliert. Bei der Kontrolle ergeben sich Verdachtsmomente auf die Beeinflussung von alkoholischen Getränken sowie den Konsum von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren