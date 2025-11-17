Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Brand in Müllcontainer

Am Sonntag, 16. November 2025 gegen 08:58 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache in einem Metallcontainer, welcher an einer Schule in der Schützenstraße abgestellt worden war zu einer Brandentwicklung. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr in Damme gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt, eine Schadenssumme ist nicht bekannt.

Goldenstedt - Fahren unter Alkoholeinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 16. November 2025 gegen 10:15 Uhr meldeten Zeugen einen 49-jährigen Mann aus Goldenstedt, welcher augenscheinlich unter Alkoholeinfluss mit seinem Pkw die Bruchweidenstraße befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille. Zudem war der 49-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 16. November 2025 gegen 16:12 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Lohne mit einem Motorrad die Oyther Straße, als er durch Kräfte der Polizei Vechta kontrolliert wurde. Es stellte sich heraus, dass der 33-Jährige keine entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv hinsichtlich Amphetamin. Es wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

