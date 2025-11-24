Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Körperverletzung vor Bar - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht vom Freitag, 21.11.2025 auf Samstag, 22.11.2025, kam es in den frühen Morgenstunden, vermutlich gegen 02:00 Uhr, zu einer Körperverletzung vor einer Bar im Oberbaselweg in Weil am Rhein. Mehrere Personen schlugen und traten auf einen 62-jährigen Mann ein. Dieser wurde durch die Tat schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht Zeuginnen und Zeugen, welche die Tat beobachtet haben und Angaben zu den beteiligten Personen machen können. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter der Tel. 07621 9797-0 erreichbar.

