Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Körperverletzung vor Bar - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht vom Freitag, 21.11.2025 auf Samstag, 22.11.2025, kam es in den frühen Morgenstunden, vermutlich gegen 02:00 Uhr, zu einer Körperverletzung vor einer Bar im Oberbaselweg in Weil am Rhein. Mehrere Personen schlugen und traten auf einen 62-jährigen Mann ein. Dieser wurde durch die Tat schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht Zeuginnen und Zeugen, welche die Tat beobachtet haben und Angaben zu den beteiligten Personen machen können. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter der Tel. 07621 9797-0 erreichbar.

WAR/NK

  • 24.11.2025 – 16:00

    POL-FR: Höchenschwand: Einbruch in Wohnhaus

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 22.11.2025 gegen 17.00 Uhr wurde im Höchenschwander Ortsteil Attlisberg in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen, durchsuchten diese und durchwühlten Möbelstücke nach Wertgegenständen. Die Täterschaft flüchtete mit Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Das Kriminalkommissariat ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 15:58

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Auto auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 21.11.2025, 21:30 Uhr bis Samstag, 22.11.2025, 10:30 Uhr wurde in der Heckerstraße in Tiengen ein geparktes Auto mit Schweizer Kontrollschild beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ein Unfallgeschehen ist unwahrscheinlich. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 15:57

    POL-FR: Bad Säckingen: Streitigkeit - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 23.11.2025 gegen 06.00 Uhr kam es in der Basler Straße in Bad Säckingen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 38-jährigen Deutschen und einem 42 Jahre alten Inder. Dieser soll den 38-jährigen Kontrahenten mit Pfefferspray angegriffen und verletzt haben, nachdem der 38-Jährige zuvor rassistische Beleidigungen gesungen haben soll. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen ...

    mehr
