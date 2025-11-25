Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Eine Leichtverletzte nach Unfall mit Straßenbahn

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn ist es am Montagabend, 24.11.2025, gegen 21:20 Uhr im Kreuzungsbereich der Günterstalstraße und der Konradstraße in Freiburg-Wiehre gekommen.

Eine 47 Jahre alte Autofahrerin sei nach derzeitigem Kenntnisstand aus der Konradstraße nach links auf die Günterstalstraße abgebogen und habe dabei vermutlich eine von links herannahende vorfahrtsberechtigte Straßenbahn übersehen. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrennotbremsung durch die Straßenbahn, konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Der Wagen der 47-Jährigen wurde nach dem Aufprall einige Meter mitgezogen und musste später abgeschleppt werden. Die Straßenbahn blieb fahrbereit.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Bei dem Unfall zog sich die Autofahrerin leichte Verletzungen zu und musste durch den ebenfalls hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt werden.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizei Freiburg.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell