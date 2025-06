POL-MFR: (652) Pkw prallte gegen Eingangsbereich eines Bürokomplexes - eine Person leicht verletzt

Nürnberg (ots) - Am frühen Montagmorgen (23.06.2025) verursachte ein 22-jähriger Pkw-Fahrer in Nürnberg-Langwasser einen Unfall und flüchtete. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert war. Gegen 04:15 Uhr beobachtete eine Zeugin insgesamt vier Personen, die in der Georg-Ledebour-Straße gerade in einen Pkw ...

