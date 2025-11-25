PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zwischen Montag, dem 17.11.2025 und Dienstag, dem 18.11.2025, fuhr in Umkirch in der Straße Mühlematten in Höhe des Friedhofs mutmaßlich ein Fahrzeug rückwärtig auf einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Volvo XC 40 und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Schaden entstand durch Kontakt mit der Anhängerkupplung des Unfallverursachers.

Der Unfallverursacher war am dortigen Friedhof am 17.11.2025 und dem 18.11.2025 vermutlich mit Gartenarbeiten beschäftigt.

Die Polizei Breisach (Tel. 07667-91170) ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Medienrückfragen bitte an:
Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 11:24

    POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Überfall auf Bäckerei-Filiale - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Ein Unbekannter hat am Montagabend, 24.11.2025, gegen 17:50 Uhr versucht eine Bäckerei in der Lehener Straße auszurauben. Laut Zeugenaussagen habe der Unbekannte den Verkaufsraum betreten und eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht. Dabei habe er die Geschädigte aufgefordert die Kasse zu öffnen. Als eine zweite Mitarbeiterin zur Hilfe eilte und ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 10:28

    POL-FR: Freiburg-Wiehre: Eine Leichtverletzte nach Unfall mit Straßenbahn

    Freiburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn ist es am Montagabend, 24.11.2025, gegen 21:20 Uhr im Kreuzungsbereich der Günterstalstraße und der Konradstraße in Freiburg-Wiehre gekommen. Eine 47 Jahre alte Autofahrerin sei nach derzeitigem Kenntnisstand aus der Konradstraße nach links auf die Günterstalstraße abgebogen und ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 09:15

    POL-FR: Freiburg-Herdern: Eine Leichtverletzte nach Zimmerbrand

    Freiburg (ots) - Am Montagmittag, 24.11.2025, wurde gegen 12:30 Uhr ein Zimmerbrand in einem Wohnhaus im Jägerhäusleweg im Freiburger Stadtteil Herdern gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte kein offenes Feuer mehr festgestellt werden. Die Freiburger Feuerwehr musste leidglich ein Glutnest löschen und das betroffene Zimmer belüften. Insgesamt konnten drei Personen eigenständig das betroffene Haus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren