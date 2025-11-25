POL-FR: Umkirch: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Zwischen Montag, dem 17.11.2025 und Dienstag, dem 18.11.2025, fuhr in Umkirch in der Straße Mühlematten in Höhe des Friedhofs mutmaßlich ein Fahrzeug rückwärtig auf einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Volvo XC 40 und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Schaden entstand durch Kontakt mit der Anhängerkupplung des Unfallverursachers.
Der Unfallverursacher war am dortigen Friedhof am 17.11.2025 und dem 18.11.2025 vermutlich mit Gartenarbeiten beschäftigt.
Die Polizei Breisach (Tel. 07667-91170) ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können.
