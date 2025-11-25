PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall im Kreisverkehr mit hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Skoda befuhr am Dienstagmorgen, 25.11.2025 gegen 05.30 Uhr ein 39 Jahre alter Mann die L143 aus Richtung der Gärtnerei kommend. Beim anschließenden Einfahren in den Turbinenkreisel übersah er eine bereits im Kreisverkehr befindliche 41 Jahre alte Frau in ihrem Suzuki. Es kam zu einer seitlichen Kollision, bei der sich der 39-Jährige leicht verletzte. An seinem Skoda entstand Sachschaden von rund 15000 Euro, am Suzuki 12000 Euro.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 15:42

    POL-FR: Umkirch: Unfallflucht auf der B31a - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, dem 23.11.2025 um 20:00 Uhr, verursachte ein Pkw auf der B31a bei der Ausfahrt Umkirch Ost einen erheblichen Schaden und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Aus bislang unbekanntem Grund befuhr der Pkw von Freiburg kommend den Verzögerungsstreifen nach Umkirch und fuhr an dessen Ende geradeaus weiter, anstatt die Rechtskurve zu befahren. Dabei kollidierte er zunächst frontal mit ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 15:41

    POL-FR: Umkirch: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Zwischen Montag, dem 17.11.2025 und Dienstag, dem 18.11.2025, fuhr in Umkirch in der Straße Mühlematten in Höhe des Friedhofs mutmaßlich ein Fahrzeug rückwärtig auf einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Volvo XC 40 und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Schaden entstand durch Kontakt mit der Anhängerkupplung des Unfallverursachers. Der Unfallverursacher war am dortigen Friedhof am ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:24

    POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Überfall auf Bäckerei-Filiale - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Ein Unbekannter hat am Montagabend, 24.11.2025, gegen 17:50 Uhr versucht eine Bäckerei in der Lehener Straße auszurauben. Laut Zeugenaussagen habe der Unbekannte den Verkaufsraum betreten und eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht. Dabei habe er die Geschädigte aufgefordert die Kasse zu öffnen. Als eine zweite Mitarbeiterin zur Hilfe eilte und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren