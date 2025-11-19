PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: mehrfache Missachtung des Durchfahrtsverbots

Hochstetten-Dhaun (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Einhaltung des Durchfahrtsverbots (Verkehrszeichen 250) eines Wirtschaftsweges in der Gemarkung Hochstetten-Dhaun überwacht. In relativ kurzer Zeit mussten sechs Verstöße festgestellt und geahndet werden. Laut bundeseinheitlichem Bußgeldkatalog sieht dieser ein Verwarngeld in Höhe von 50 Euro vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

