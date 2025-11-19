Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Alleinbeteiligter Unfallfahrer kommt von Fahrbahn ab - Unter Drogeneinfluss

Hennweiler (ots)

Am Mittwochmorgen kam es auf der K5 zwischen Oberhausen und Hennweiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Personen wurden dabei keine verletzt. Der 40-jährige PKW Fahrer, verlor nach einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte dann in den rechtsseitigen Grünstreifen. Während der Unfallaufnahme werden dann beim Fahrzeugführer Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittel-Einfluss festgestellt. Ein Drogenschnelltest bestätigte dann diesen Verdacht. Dem Fahrer wurde sodann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Fahrverbot und eine Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell