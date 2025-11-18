PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht auf der B41 - Zeugenaufruf

B41, Bärenbach (ots)

Am Morgen des 18.11.2025 gegen 06:50 Uhr befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Transporter die B41 aus Richtung Idar-Oberstein kommend in Fahrtrichtung Kirn. Etwa 200 Meter vor der Abfahrt Bärenbach kam es zur Kollision der Seitenspiegel mit einem entgegenkommenden, derzeit noch unbekannten Fahrzeug. Dieses setzte seine Fahrt nach dem Verkehrsunfall unbeirrt in Richtung Idar-Oberstein fort. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich ebenfalls um ein größeres Fahrzeug (Transporter) handeln, welches nun im Bereich des Außenspiegels (Fahrerseite) beschädigt sein dürfte.

Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

