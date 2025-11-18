Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall im Gegenverkehr

Meddersheim (ots)

Gegen 12:20 Uhr ereignete sich am heutigen Tag ein Verkehrsunfall im Bereich der Nahebrücke zwischen Bad Sobernheim und Meddersheim. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein LKW die L232 aus Richtung Meddersheim kommend in Richtung Bad Sobernheim. Ein PKW war in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Die 75-jährige PKW-Fahrerin missachtete nach derzeitigem Kenntnisstand nach Passieren der Brücke beim Befahren der Rechtskurve das notwendige Rechtsfahrgebot und kollidierte mit dem entgegenkommenden LKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Ein Bußgeldverfahren gegen die Dame wurde eingeleitet. Aufgrund des Unfalls kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen.

