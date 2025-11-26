Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Weiterhin winterglatte Straßen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am 24.11.2025 befuhr gegen 06:00 Uhr ein Pkw die Bundesstraße B31 zwischen Titisee und Neustadt-Mitte. Der Pkw kam auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte in die Schutzplanken. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer bremste deshalb sein Fahrzeug ab. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den abbremsenden Pkw auf. Der Gesamtschaden an allen drei Pkw wird auf über 20000,00 Euro geschätzt.

Gegen 06:40 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw die Straße In den Spirzen bei St. Märgen. Auf Grund von Schnee- und Glatteis war das Fahrzeug plötzlich nicht mehr lenkbar und der Pkw kam von der Fahrbahn ab. Dabei wurde der Sicherungsdraht eines Telekommunikationsmastes beschädigt. Am Pkw entstand Sachschaden von etwas über 1000,00 Euro, der Schaden am Sicherungsseil dürfte gering sein. Die Telekommunikation war durch den Unfall nicht beeinträchtigt.

Um kurz nach 09:00 Uhr kam ein Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße B31 zwischen Rötenbach und Löffingen mit seinem Fahrzeug auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, prallte in die Böschung und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Verletzt wurde der Fahrer bei dem Unfall nicht, am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 8000,-- Euro. Zur Bergung des Pkw war ein Abschleppdienst im Einsatz.

Etwa zur gleichen Zeit fuhr eine Sattelzugmaschine auf der Bundesstraße B317 von Bärental kommend den Feldberg hinauf. In einer scharfen Kurve kam der Lkw auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und blieb im weiteren Verlauf stecken. Trotz anschließend aufgezogener Schneeketten kam der Lkw erneut ins Rutschen, als der Fahrer versuchte, die Fahrt fortzusetzen. Hierbei prallte das Fahrzeug gegen die Schutzplanken und verursachte Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000,-- Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste zur Bergung des Lkw zeitweise voll gesperrt werden.

