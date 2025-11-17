PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Kanadischer Staatsangehöriger entgeht Haftstrafe

Kehl (ots)

Am späten Samstagabend (15.11.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 34-Jährigen in einem Nahverkehrszug aus Frankreich. Der Mann wies sich mit seinem kanadischen Reisepass aus. Die Überprüfung seiner Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen unerlaubter Einreise ohne Aufenthaltstitel. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 40-tägigen Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

