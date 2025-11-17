Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrfach gesuchter an der Tram D Haltestelle festgenommen

Kehl (ots)

Am Samstagnachmittag (15.11.25) kontrollierten Bundespolizisten einen 34-Jährigen an der Tram D Haltestelle in Kehl. Der Mann konnte sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen, weshalb er sie wegen des Verdachts der versuchten unerlaubten Einreise zur Dienststelle begleiten musste. Die Überprüfung der Fingerabdrücke des mongolischen Staatsangehörigen im polizeilichen Fahndungssystem ergaben mehrere Ausschreibungen, darunter eine Festnahme wegen Vergehen nach dem Aufenthaltsgesetz, sowie einer Festnahme zur Ausweisung/Abschiebung und einer Aufenthaltsermittlung. Der Mann hatte zudem ein bis Mai 2030 gültiges Einreise- und Aufenthaltsverbot. Er muss nun für 60 Tage in Haft. Anschließen an die Haft ist eine Zurückweisung des Mannes geplant.

