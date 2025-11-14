PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchte unerlaubte Einreise: Gefälschter Führerschein sichgergestellt

Kehl (ots)

Am 13. November wurde ein nigerianischer Staatsangehöriger, der als Reisender in einem Fernreisebus unterwegs war, am Grenzübergang in Kehl von der Bundespolizei überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass er keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorweisen konnte. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde ein totalgefälschter griechischer Führerschein gefunden. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der 53-Jährige wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen sowie der versuchten unerlaubten Einreise.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

