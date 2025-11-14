Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchte unerlaubte Einreise: Gefälschter Führerschein sichgergestellt

Kehl (ots)

Am 13. November wurde ein nigerianischer Staatsangehöriger, der als Reisender in einem Fernreisebus unterwegs war, am Grenzübergang in Kehl von der Bundespolizei überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass er keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorweisen konnte. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde ein totalgefälschter griechischer Führerschein gefunden. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der 53-Jährige wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen sowie der versuchten unerlaubten Einreise.

