Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Falsche Namensangabe: Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vollstreckt

Altenheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag (13.11) wurde ein deutscher Staatsangehöriger von der Bundespolizei festgenommen. Der Mann hatte versucht, sich einem gegen ihn vorliegenden Haftbefehl durch eine falsche Namensangabe zu entziehen.

Am Grenzübergang Altenheim wurde ein 39-Jähriger als Beifahrer in einem PKW von der Bundespolizei überprüft. Der Mann konnte sich den Beamten gegenüber nicht ausweisen und machte mündliche Angaben zu seiner Person. Zur zweifelsfreien Feststellung seiner Identität wurden auf der Dienststelle seine Fingerabdrücke überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unrichtige Angaben zu seiner Person gemacht hatte. Zudem lag gegen ihn ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr vor.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falscher Namensangabe wurde eingeleitet. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

