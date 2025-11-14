PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden, des Hauptzollamts Lörrach, der Bundespolizeiinspektion Offenburg und des Finanzamts Freiburg-Land

Stadtkreis Baden-Baden/Landkreis Ortenaukreis/Landkreis Calw/Landkreis Böblingen/Landkreis Balingen/Enzkreis/Landkreis Lörrach (ots)

Im Rahmen der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe "Aceton" des Hauptzollamts Lörrach, der Bundespolizeiinspektion Offenburg sowie des Finanzamts Freiburg-Land wurden am Abend des 13. November 2025 insgesamt 40 Durchsuchungsbeschlüsse, vier Haftbefehle und fünf Vermögensarreste über einen Gesamtbetrag von mehr als einer halben Million Euro im Stadtkreis Baden-Baden, dem Ortenaukreis, den Landkreisen Calw, Böblingen, und Lörrach sowie im Zollernalbkreis, im Enzkreis und im Stadtgebiet Berlin umgesetzt.

Die von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden beantragten und vom Amtsgericht Baden-Baden veranlassten Maßnahmen richten sich gegen insgesamt elf Verdächtige und wurden von rund 600 Einsatzkräften des Zolls, der Bundespolizei, des Finanzamts und weiteren Partnerbehörden durchgesetzt.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um Unternehmerinnen und Unternehmer der Gastronomie sowie der Kosmetikbranche, welche im Verdacht des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländerinnen und Ausländern, der Ausbeutung von Arbeitskräften, des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt sowie der banden- und gewerbsmäßigen Steuerhinterziehung stehen.

Vier Beschuldigte werden im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Baden-Baden
Susanne Strebovsky, Staatsanwältin
07221 685-514
E-Mail: Pressestelle@stabaden-baden.justiz.bwl.de

Hauptzollamt Lörrach
Pressesprecherin
Antje Bendel
Telefon: 07621 941-1200
E-Mail: presse.hza-loerrach@zoll.bund.de
www.zoll.de

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

