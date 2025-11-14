PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: Haftbefehl vollstreckt

Kehl (ots)

Am Donnerstagnachmittag (13.11.) wurde ein französischer Staatsangehöriger durch die Bundespolizei festgenommen. Der 39-Jährige war über die Europabrücke in Kehl nach Deutschland gereist. Bei der Kontrolle durch die Beamten wurde ein Haftbefehl aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und so eine 40-tägige Haftstrafe abwenden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

