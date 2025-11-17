BPOLI-OG: Französischer Staatsangehöriger wegen Trunkenheit im Verkehr festgenommen

Kehl (ots) - Am Freitagnachmittag (14.11.25) kontrollierte die Bundespolizei einen 29-Jährigen in einem Nahverkehrszug aus Frankreich. Der Mann wies sich dabei mit seiner marokkanischen Identitätskarte aus, weitere den Aufenthalt legitimierende Dokumente konnte er nicht vorweisen. Er begleitete die Beamten daher wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise zur Dienststelle. Die Überprüfung seiner Daten ergab zudem ...

mehr