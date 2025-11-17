Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Französischer Staatsangehöriger wegen Trunkenheit im Verkehr festgenommen
Kehl (ots)
Am Freitagabend (14.11.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen französischen Staatsangehörigen an der Tram D Haltestelle. Der Mann wies sich mit seiner französischen ID-Karte aus. Die Überprüfung der Daten des 37-Jährigen ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr. Da Angehörige des Mannes die geforderte Geldstrafe bezahlen konnten, entging er einer 13-tägigen Haftstrafe.
