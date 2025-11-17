Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 40 Tage Haft wegen Diebstahl

Kehl (ots)

Am Freitagnachmittag (14.11.25) kontrollierte die Bundespolizei einen 29-Jährigen in einem Nahverkehrszug aus Frankreich. Der Mann wies sich dabei mit seiner marokkanischen Identitätskarte aus, weitere den Aufenthalt legitimierende Dokumente konnte er nicht vorweisen. Er begleitete die Beamten daher wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise zur Dienststelle. Die Überprüfung seiner Daten ergab zudem mehrere Ausschreibungen darunter auch eine zur Festnahme wegen Diebstahls, sowie zwei Aufenthaltsermittlungen deutscher Behörden. Da er die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, muss er nun für 40 Tage in Haft.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell