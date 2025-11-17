PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 40 Tage Haft wegen Diebstahl

Kehl (ots)

Am Freitagnachmittag (14.11.25) kontrollierte die Bundespolizei einen 29-Jährigen in einem Nahverkehrszug aus Frankreich. Der Mann wies sich dabei mit seiner marokkanischen Identitätskarte aus, weitere den Aufenthalt legitimierende Dokumente konnte er nicht vorweisen. Er begleitete die Beamten daher wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise zur Dienststelle. Die Überprüfung seiner Daten ergab zudem mehrere Ausschreibungen darunter auch eine zur Festnahme wegen Diebstahls, sowie zwei Aufenthaltsermittlungen deutscher Behörden. Da er die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, muss er nun für 40 Tage in Haft.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 12:41

    BPOLI-OG: Versuchte unerlaubte Einreise: Gefälschter Führerschein sichgergestellt

    Kehl (ots) - Am 13. November wurde ein nigerianischer Staatsangehöriger, der als Reisender in einem Fernreisebus unterwegs war, am Grenzübergang in Kehl von der Bundespolizei überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass er keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorweisen konnte. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde ein totalgefälschter griechischer ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 12:14

    BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: Haftbefehl vollstreckt

    Kehl (ots) - Am Donnerstagnachmittag (13.11.) wurde ein französischer Staatsangehöriger durch die Bundespolizei festgenommen. Der 39-Jährige war über die Europabrücke in Kehl nach Deutschland gereist. Bei der Kontrolle durch die Beamten wurde ein Haftbefehl aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und so eine 40-tägige Haftstrafe ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 12:02

    BPOLI-OG: Falsche Namensangabe: Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vollstreckt

    Altenheim (ots) - Am Donnerstagnachmittag (13.11) wurde ein deutscher Staatsangehöriger von der Bundespolizei festgenommen. Der Mann hatte versucht, sich einem gegen ihn vorliegenden Haftbefehl durch eine falsche Namensangabe zu entziehen. Am Grenzübergang Altenheim wurde ein 39-Jähriger als Beifahrer in einem PKW von der Bundespolizei überprüft. Der Mann konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren