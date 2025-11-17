LPI-G: Sachbeschädigung durch Brandlegung
Gera (ots)
Gera. Am 16.11.2025 entzündete ein bislang unbekannter Täter auf dem Hof einer Berufsschule in der Maler-Fischer-Straße die auf dem Grillplatz befindlichen Sitzbänke durch Brandlegung. Zudem konnten im Schutt auch Reste eines abgebrannten Müllcontainers aufgefunden werden. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Trotz bisheriger Ermittlungen konnte ein Tatverdächtiger nicht identifiziert werden. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0298317/2025) (SR)
