Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Taxifahrer ausgeraubt

Meuselwitz (ots)

Meuselwitz. Am 15.11.2025 fuhr ein bislang unbekannter Täter gegen 23:00 Uhr mit einem Taxi. Als der 39-jährige Taxifahrer am Zielort ankam, teilte ihm der Unbekannte mit, dass er die Fahrt nicht bezahlen könne. Daraufhin informierte der 39-Jährige die Polizei. Währenddessen sprühte ihm der Unbekannte Deospray ins Gesicht, entwendete die Geldbörse mit den Tageseinnahmen im mittleren dreistelligen Betrag und flüchtete unerkannt aus dem Fahrzeug. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Trotz eingeleiteter Suchmaßnahmen nach dem Beschuldigten, konnte dieser nicht angetroffen werden. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0298234/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell