LPI-G: Veranstaltungen zum Volkstrauertag
Gera (ots)
Am heutigen Tag (16.11.2025) kam es im gesamten Einsatzgebiet der Landespolizeiinspektion Gera in den Bereichen Altenburger Land, Greiz und Gera zu mehreren Veranstaltungen und Versammlungen bezüglich des Volkstrauertages. Alle Einsätze verliefen störungsfrei, friedlich und ohne Vorkommnisse. (SR)
