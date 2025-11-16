LPI-G: Pkw-Fahrer unter Einfluss von Cannabis
Altenburg (ots)
Am Freitag, 14.11.2025 gegen 12:00 Uhr, wurde im Bereich der Albert-Levy-Straße ein 28-jähriger Audi-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass dieser unter Einfluss von Cannabis sein Fahrzeug führte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell