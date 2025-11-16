Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beschuldigte einer Unterschlagung auf frischer Tat betroffen

Greiz (ots)

Greiz. Am Samstag den 15.11.2025 meldete die 16-jährige Geschädigte der Polizeiinspektion Greiz, dass dieser soeben ihr Handy entwendet wurde. Die Geschädigte befand sich zur Tatzeit an dem Bahnhof in Greiz, als die spätere Beschuldigte auf sie zukam und diese bat kurz ihr Handy benutzen zu können. Die 16-jährige übergab daraufhin ihr Handy an die Frau, doch anstatt das Handy nach der Benutzung zurückzugeben, entfernte sich diese von dem Bahnhof und gab auch nach mehrmaliger Aufforderung das Beutegut nicht heraus. Durch eine umgehend eingeleitete Fahndung konnten die Beamten die amtsbekannte 30-jährige Frau antreffen, auf welche die Täterbeschreibung passte. Die Beschuldigte nutzte zu diesem Zeitpunkt noch das erst kürzlich entwendete Handy, sodass dieses sichergestellt und wieder an die Geschädigte herausgegeben werden konnte. Gegen die Beschuldigte wird nun wegen der begangen Unterschlagung ermittelt. <MS>

