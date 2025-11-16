PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beschuldigte einer Unterschlagung auf frischer Tat betroffen

Greiz (ots)

Greiz. Am Samstag den 15.11.2025 meldete die 16-jährige Geschädigte der Polizeiinspektion Greiz, dass dieser soeben ihr Handy entwendet wurde. Die Geschädigte befand sich zur Tatzeit an dem Bahnhof in Greiz, als die spätere Beschuldigte auf sie zukam und diese bat kurz ihr Handy benutzen zu können. Die 16-jährige übergab daraufhin ihr Handy an die Frau, doch anstatt das Handy nach der Benutzung zurückzugeben, entfernte sich diese von dem Bahnhof und gab auch nach mehrmaliger Aufforderung das Beutegut nicht heraus. Durch eine umgehend eingeleitete Fahndung konnten die Beamten die amtsbekannte 30-jährige Frau antreffen, auf welche die Täterbeschreibung passte. Die Beschuldigte nutzte zu diesem Zeitpunkt noch das erst kürzlich entwendete Handy, sodass dieses sichergestellt und wieder an die Geschädigte herausgegeben werden konnte. Gegen die Beschuldigte wird nun wegen der begangen Unterschlagung ermittelt. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 07:30

    LPI-G: Doppeltes Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Greiz (ots) - Weida. Am Freitagabend, den 14.11.2025 fuhr den Polizeibeamten aus Greiz und Gera ein 51-jähriger Fahrer eines Audi gleich zwei Mal in eine Verkehrskontrolle. Zunächst konnte dieser gegen 22:30 Uhr in Weida kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte ermittelt werden, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrer wurde in Folge dessen ein ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 07:30

    LPI-G: Trunkenheit im Verkehr gestoppt

    Greiz (ots) - Weida. Am frühen Sonntagmorgen, den 16.11.2025 gegen 03:30 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz in der Geraer Landstraße in Weida einen PKW, Mercedes feststellen und diesen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. So reagierte ein ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 15:17

    LPI-G: Vermisster gefunden - die Polizei bedankt sich für die Mithilfe

    Gera (ots) - Der seit 12.11.2025 vermisste 15-Jährige aus Gera konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung ist daher beendet und die Medienvertreter werden gebeten, die entsprechenden Aufrufe aus ihrer Berichterstattung zu entfernen. (MW) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren