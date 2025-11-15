LPI-G: Vermisster gefunden - die Polizei bedankt sich für die Mithilfe
Gera (ots)
Der seit 12.11.2025 vermisste 15-Jährige aus Gera konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung ist daher beendet und die Medienvertreter werden gebeten, die entsprechenden Aufrufe aus ihrer Berichterstattung zu entfernen. (MW)
