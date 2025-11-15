PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisster gefunden - die Polizei bedankt sich für die Mithilfe

Gera (ots)

Der seit 12.11.2025 vermisste 15-Jährige aus Gera konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung ist daher beendet und die Medienvertreter werden gebeten, die entsprechenden Aufrufe aus ihrer Berichterstattung zu entfernen. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

