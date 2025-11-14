LPI-G: Drogenfund bei Personenkontrolle
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Am 13.11.2025 gegen 18:35 Uhr unterzogen Polizeibeamte einen 44-jährigen Mann, in der Windmühlenstraße in Zeulenroda, einer Personenkontrolle. Bei der Kontrolle wurde im Portmonais des Mannes die Droge Crystal aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (BF)
