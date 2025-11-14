PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drogenfund bei Personenkontrolle

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 13.11.2025 gegen 18:35 Uhr unterzogen Polizeibeamte einen 44-jährigen Mann, in der Windmühlenstraße in Zeulenroda, einer Personenkontrolle. Bei der Kontrolle wurde im Portmonais des Mannes die Droge Crystal aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

