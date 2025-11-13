PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Raubdelikt - Polizei bittet um Mithilfe

Gera (ots)

Gera. Am 08.10.2025 kam es in den Abendstunden in der Heinrichstraße in Gera zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 39-Jährigen. Dieser wurde durch einen bislang unbekannten Täter mehrfach ins Gesicht geschlagen. Als der Geschädigte zu Boden ging, trat der Unbekannte zudem mehrfach gegen den 39-Jährigen. Im Anschluss eignete sich der Täter Bargeld und das Mobiltelefon des Geschädigten an und entfernte sich anschließend unerkannt. Der Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt und anschließend in einem Krankenhaus behandelt. Im Rahmen der Ermittlungen wurde nun bekannt, dass mehrere Personen bei dem Vorfall zugegen gewesen und das Ereignis gefilmt haben sollen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen oder Videomaterial zu Verfügung stellen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0262912/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

