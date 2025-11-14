Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl beim Einkaufen

Greiz (ots)

Weida. Am 13.11.2025 gegen 12:30 Uhr ging eine 82-jährige in einem Discounter am Schafberge in Weida einkaufen. Die Frau hing dazu ihren Stoffbeutel, in welchem ihr Portmonais war, an den Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment entwendete ein unbekannter Täter das Portmonais aus dem Stoffbeutel, was die Frau erst an der Kasse zum Bezahlen bemerkte. Der Frau wurde Bargeld und sämtliche Dokumente entwendet. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl. Durch die Polizei wird darauf hingewiesen Wertsachen immer nah am Körper zu tragen. (BF)

