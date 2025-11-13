Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit getöteter Person

Gera (ots)

Gera. Am heutigen Morgen (13.11.2025) kam es nach bisherigen Erkenntnissen gegen 03:00 Uhr zwischen Bad Köstritz und Gera Langenberg kurz vor dem Abzweig zum dortigen Industriepark zu einem Zusammenstoß zwischen einer 77-jährigen Frau und einem Lkw (36-Jähriger). Durch den Aufprall wurde die Frau tödlich verletzt und erlag ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Das Unfallfahrzeug konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung in der Siemensstraße angetroffen werden. Die Unfallstelle war für circa drei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit noch an. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben geben können oder auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0295496/2025) (SR)

