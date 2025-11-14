PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht - Polizei bitte um Mithilfe

Altenburg (ots)

Klausa. Am 18.10.2025 befuhr gegen 16:00 Uhr ein 68 -jähriger Pkw-Fahrer die Hauptstraße in Klausa/Nobitz in Richtung Altenburg. Auf Höhe der Senke kam ihm ein schwarzer Pkw der Automarke Audi entgegen, welcher zum Überholen ausscherte. Aufgrund dessen musste der 68-Jährige stark abbremsen. Der hinter ihm befindliche 23-jähriger Autofahrer konnte deshalb nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem 68-Jährigen von hinten auf sein Fahrzeug auf. Es kam zur Kollision, wodurch ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstand. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Pkw Audi pflichtwidrig von der Unfallstelle. Der Fahrer wurde mit dunklen Haaren beschrieben und wurde auf circa 30 Jahre geschätzt. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte der Unfallverursache noch nicht aufgefunden werden. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zu möglichen Verdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden.(Bezugsnummer: 0271532/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

