Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheit im Verkehr gestoppt

Greiz (ots)

Weida. Am frühen Sonntagmorgen, den 16.11.2025 gegen 03:30 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz in der Geraer Landstraße in Weida einen PKW, Mercedes feststellen und diesen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. So reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis und eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,36 Promille. Da sich der Fahrer noch in der Probezeit befindet und hier ein striktes Alkoholverbot für Fahrzeugführer gilt und dieser zudem noch unter dem Einfluss von Cannabis stand, wurde diesem die Weiterfahrt untersagt und eine beweissichernde Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Fahrer wurde im Anschluss ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell