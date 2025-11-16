PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheit im Verkehr gestoppt

Greiz (ots)

Weida. Am frühen Sonntagmorgen, den 16.11.2025 gegen 03:30 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz in der Geraer Landstraße in Weida einen PKW, Mercedes feststellen und diesen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. So reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis und eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,36 Promille. Da sich der Fahrer noch in der Probezeit befindet und hier ein striktes Alkoholverbot für Fahrzeugführer gilt und dieser zudem noch unter dem Einfluss von Cannabis stand, wurde diesem die Weiterfahrt untersagt und eine beweissichernde Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Fahrer wurde im Anschluss ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 15:17

    LPI-G: Vermisster gefunden - die Polizei bedankt sich für die Mithilfe

    Gera (ots) - Der seit 12.11.2025 vermisste 15-Jährige aus Gera konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung ist daher beendet und die Medienvertreter werden gebeten, die entsprechenden Aufrufe aus ihrer Berichterstattung zu entfernen. (MW) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:49

    LPI-G: Unfallflucht - Polizei bitte um Mithilfe

    Altenburg (ots) - Klausa. Am 18.10.2025 befuhr gegen 16:00 Uhr ein 68 -jähriger Pkw-Fahrer die Hauptstraße in Klausa/Nobitz in Richtung Altenburg. Auf Höhe der Senke kam ihm ein schwarzer Pkw der Automarke Audi entgegen, welcher zum Überholen ausscherte. Aufgrund dessen musste der 68-Jährige stark abbremsen. Der hinter ihm befindliche 23-jähriger Autofahrer konnte deshalb nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:47

    LPI-G: Drogenfund bei Personenkontrolle

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 13.11.2025 gegen 18:35 Uhr unterzogen Polizeibeamte einen 44-jährigen Mann, in der Windmühlenstraße in Zeulenroda, einer Personenkontrolle. Bei der Kontrolle wurde im Portmonais des Mannes die Droge Crystal aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (BF) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren