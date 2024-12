POL-E: Essen: 29-Jähriger nach Streit in Wohnung lebensgefährlich verletzt - Mordkommission ermittelt - 1. Folgemeldung - 29-Jähriger verstorben

Essen (ots) - 45147 E-Holsterhausen: Am Samstagabend (30. November) erlitt ein 29-Jähriger während eines Streits in einer Wohnung an der Cranachstraße lebensgefährliche Verletzungen. Eine 26-jährige Tatverdächtige konnte noch am Tatort festgenommen werden. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. ...

mehr