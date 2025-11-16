PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Doppeltes Fahren ohne Fahrerlaubnis

Greiz (ots)

Weida. Am Freitagabend, den 14.11.2025 fuhr den Polizeibeamten aus Greiz und Gera ein 51-jähriger Fahrer eines Audi gleich zwei Mal in eine Verkehrskontrolle. Zunächst konnte dieser gegen 22:30 Uhr in Weida kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte ermittelt werden, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrer wurde in Folge dessen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und diesem die Weiterfahrt untersagt. Kurze Zeit später konnten Polizisten des Inspektionsdienstes Gera den Fahrer jedoch erneut mit dem genannten PKW antreffen, als dieser vermutlich zu dessen Wohnanschrift fuhr. Auch bezüglich diesen Verstoßes wurde gegen den Fahrer ein erneutes Ermittlungsverfahren wegen des begangenen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um eine erneute Fahrt zu verhindern. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

