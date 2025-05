Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Göttingen und der Polizeiinspektion Northeim: Festnahme nach schwerer Brandstiftung in Moringen

Northeim (ots)

NORTHEIM/GÖTTINGEN (Wol)

Am Donnerstag, den 22. Mai, haben Ermittler der Polizeiinspektion Northeim einen 30-jährigen Mann aus Hardegsen wegen des dringenden Verdachts der schweren Brandstiftung festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, eine Scheune in der Hagenbergstraße in Moringen in Brand gesetzt zu haben.

Durch das schnelle und effektive Eingreifen der Feuerwehr sowie glückliche Windverhältnisse konnte eine Ausbreitung des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden. Über den Brand hatten wir bereits am Donnerstag berichtet. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57929/6039832

Aufgrund des begründeten dringenden Tatverdachts beantragte die Staatsanwaltschaft Göttingen einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnanschrift des Mannes und die vorläufige Festnahme. Das zuständige Amtsgericht Göttingen ordnete daraufhin die entsprechenden Maßnahmen an.

Beamte der Polizeiinspektion Northeim trafen den 30-Jährigen an seiner Wohnanschrift an und nahmen ihn fest. Der Mann machte gegenüber der Polizei keine Angaben zum Tatvorwurf. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden elektronische Datenträger und weitere Beweismittel beschlagnahmt.

Der Festgenommene wurde am heutigen Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Gegen den 30-Jährigen erging ein Haftbefehl, woraufhin er in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Rosdorf überstellt wurde. Für Rückfragen steht Ihnen die Staatsanwaltschaft Göttingen zur Verfügung.

