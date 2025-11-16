LPI-G: Polizeieinsatz wegen randalierender Frau

Meuselwitz (ots) - Am Samstag, 15.11.2025 gegen 12:30 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Altenburger Land in der Altenburger Straße einen E-Scooter-Fahrer. Es stellte sich heraus, dass der 41-jährige Mann das Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Außerdem war der E-Scooter nicht versichert. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt und gegen ihn die entsprechende ...

