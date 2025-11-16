PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz wegen randalierender Frau

Starkenberg (ots)

Am Samstag, 15.11.2025 gegen 18:45 Uhr, kam es im Bereich der Bergmannstraße zu einem Polizeieinsatz, weil dort eine 43-jährige Frau randalierte. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass die Frau neben Gegenständen in einer Wohnung auch ein abgestelltes Fahrzeug beschädigte. Gegen die Täterin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eröffnet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

