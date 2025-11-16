LPI-G: Polizeieinsatz wegen randalierender Frau
Starkenberg (ots)
Am Samstag, 15.11.2025 gegen 18:45 Uhr, kam es im Bereich der Bergmannstraße zu einem Polizeieinsatz, weil dort eine 43-jährige Frau randalierte. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass die Frau neben Gegenständen in einer Wohnung auch ein abgestelltes Fahrzeug beschädigte. Gegen die Täterin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eröffnet.
