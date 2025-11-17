PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Zeitraum vom 10.11.2025 bis 15.11.2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter mit einem Hebelwerkzeug unbefugt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Dahlienring. Anschließend durchsuchten diese die persönlichen Gegenstände der Hausbewohner und entwendeten persönliche Gegenstände. Der Beuteschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Dennoch entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0298186/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 07:41

    LPI-G: Taxifahrer ausgeraubt

    Meuselwitz (ots) - Meuselwitz. Am 15.11.2025 fuhr ein bislang unbekannter Täter gegen 23:00 Uhr mit einem Taxi. Als der 39-jährige Taxifahrer am Zielort ankam, teilte ihm der Unbekannte mit, dass er die Fahrt nicht bezahlen könne. Daraufhin informierte der 39-Jährige die Polizei. Währenddessen sprühte ihm der Unbekannte Deospray ins Gesicht, entwendete die Geldbörse mit den Tageseinnahmen im mittleren dreistelligen Betrag und flüchtete unerkannt aus dem Fahrzeug. Der ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 15:31

    LPI-G: Veranstaltungen zum Volkstrauertag

    Gera (ots) - Am heutigen Tag (16.11.2025) kam es im gesamten Einsatzgebiet der Landespolizeiinspektion Gera in den Bereichen Altenburger Land, Greiz und Gera zu mehreren Veranstaltungen und Versammlungen bezüglich des Volkstrauertages. Alle Einsätze verliefen störungsfrei, friedlich und ohne Vorkommnisse. (SR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 10:02

    LPI-G: Polizeieinsatz wegen randalierender Frau

    Starkenberg (ots) - Am Samstag, 15.11.2025 gegen 18:45 Uhr, kam es im Bereich der Bergmannstraße zu einem Polizeieinsatz, weil dort eine 43-jährige Frau randalierte. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass die Frau neben Gegenständen in einer Wohnung auch ein abgestelltes Fahrzeug beschädigte. Gegen die Täterin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eröffnet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren