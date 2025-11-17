Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Zeitraum vom 10.11.2025 bis 15.11.2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter mit einem Hebelwerkzeug unbefugt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Dahlienring. Anschließend durchsuchten diese die persönlichen Gegenstände der Hausbewohner und entwendeten persönliche Gegenstände. Der Beuteschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Dennoch entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0298186/2025) (SR)

