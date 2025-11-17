Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Gera (ots)

Gera. Im Zeitraum vom 13.11.2025 bis 16.11.2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter mit einem Hebelwerkzeug unbefugt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Karl-Marx-Allee. Anschließend durchsuchten diese die persönlichen Gegenstände des Hausbewohners. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Dennoch entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0298569/2025) (SR)

