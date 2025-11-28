Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Polizei beendet Drogenfahrt

Am Donnerstag zog die Polizei in Herbrechtingen den Fahrer eines E-Scooter aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Um 7.55 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizei Heidenheim einen 40-Jährigen in der Straße An der Bahnbrücke. Der war mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen fest, die auf eine Fahruntüchtigkeit hindeuteten. Der Betroffene räumte im Gespräch direkt ein, Amphetamin konsumiert zu haben. Deshalb musste er mit in eine Klinik, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Der Mann sieht nun einer Anzeige entgegen.

