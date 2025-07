Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (770) Versammlungsgeschehen am kommenden Wochenende in Nürnberg - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots)

Am kommenden Wochenende (01.08./03.08.2025) finden im Stadtgebiet Nürnberg zwei mobile Versammlungen statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Die Versammlungen finden auf folgenden Wegstrecken statt:

Freitag, 01.08.2025, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr: mobile Fahrraddemonstration

Richard-Wagner-Platz - Frauentorgraben - Bahnhofsplatz - Gleißbühlstraße - Blumenstraße - Hadermühle - Radweg am südl. Rand der Wöhrder Wiese - Tunnel unter der Dürrenhofstraße - Brücke Wöhrder Talübergang - Ulman-Stromer-Weg - Prinzregentenufer- Laufertorgraben - Rathenauplatz - Maxtorgraben - Vestnertorgraben - Neutorgraben - Am Hallertor - Maxplatz - Kettensteg - Radweg entlang der Pegnitz Richtung Fürth - Großweidenmühlstraße - Lindengasse - Großweidenmühlstraße - Süßheimweg - Fuchslochsteg - Adolf-Braun-Straße - Fürther-Straße - südl. Fürther Straße - Am Plärrer - Frauentorgraben - Richard-Wagner-Platz.

Samstag, 02.08.2025, 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr:

Rosenaupark - Rosenaustr. - Fürther Str. - Plärrer (in Fahrtrichtung)- Ludwigstor - Ludwigstr. - Jakobsplatz - Ludwigsplatz - Josephsplatz - Adlerstr. - Königstr. - Hallplatz - Kornmarkt - Kartäusergasse - Kolpinggasse - Färberstr. - Frauentorgraben - Am Plärrer - Spittlertorgraben - Obere Turnstr. - Bleichstr. - Rosenaupark.

Aufgrund der Versammlungsgeschehen kann es entlang der beschriebenen Strecken zu Verkehrsbehinderungen kommen. Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und die Bereiche um die genannten Routen möglichst zu umfahren.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell