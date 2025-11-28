Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen/B10 - Ausbremsmanöver mit Folgen

Am Donnerstag kam es auf der B10 zu einem Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr fuhren die beiden Autos auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Nach derzeitigem Stand soll ein 28-Jähriger in seinem BMW X4 dem vorausfahrenden 3er BMW sehr dicht aufgefahren sein und mehrfach die Lichthupe betätigt zu haben. Danach soll der 28-Jährige den 29-Jährigen rechts überholt haben und direkt vor ihm wieder nach links eingeschert sein. Danach soll der X4 direkt vor dem 3er BMW wieder eingeschert sein und stark gebremst haben. Der 29-Jährige wich nach rechts aus und geriet ins Schleudern. Der 3er BMW landete in den Leitplanken. Der Fahrer blieb unverletzt. Der BMW X4 Fahrer fuhr weiter. Der konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B10 kurzfristig komplett gesperrt werden. Der Sachschaden am BMW wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

+++++++ 2287856

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell